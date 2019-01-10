Будущее медицины: Био-чернила из гидрогеля восстановили ткань

Сегодня, 19:25 \\ Наука

Материал из наночастиц позволяет воссоздавать клеточную структуру.

3D-печать стала новым словом в конструировании. Более того, трехмерная печать оказалась подходящей технологией для воссоздания клеток живых организмов. Так, ранее биологи смогли создать «клон» человеческого генома с помощью печати. Нерешенной задачей оставалось развитие клеток, которое нельзя было запрограммировать при печати. Новое изобретение позволило обойти эту проблему.

Исследователи из Техасского университета предложили новый материал, который представляет собой будущее медицины: Био-чернила из гидрогеля восстановили ткань, сохранив контроль над клеточным ростом. Вещество представляет собой двухмерные наночастицы минералов полиэтиленгликоля. Этот материал не отторгается иммунной системой, что делает его идеальным для конструирования тканей. Вместе с тем, «обычный» гидрогель позволяет клеткам расти в естественной среде.

По словам автора следования Ахилеша Гахавара, новая технология позволит вводить клеточную массу в определенный участок, контролируя ее рост. Кроме того, био-чернила дешевле обычных гидрогелей, что в будущем может сделать 3D-терапию доступной.

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Автор - Сергей Ковалев
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