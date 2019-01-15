Астрономы обнаружили странное кольцо вокруг сверхмассивной чёрной дыры

Она находится в самом центре Млечного Пути и размерами превышает Солнце в 4 млн раз.

Десятилетиями астрономы исследуют небесные тела, находящиеся по соседству с Землей. Центр нашей галактике располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Голубой планеты. Именно там обнаружили странное кольцо вокруг сверхмассивной чёрной дыры, получившей название Sagittarius A. Астрономы заметили, что данный регион наполнен блуждающими звёздами и пылевыми облаками. По предположениям учёных, загадочное кольцо возле чёрной дыры образовалось при помощи газов, которые вращаются вокруг неё. Поток имеет сферическую форму. Температура в данном регионе составляет 10 млн градусов по Цельсию, что равняется 66% нагрева ядра Солнца.

Таинственное кольцо вокруг чёрной дыры привлекло внимание физиков. Зафиксировать его удалось с помощью телескопа NASA. Оказывается, оно светится при температуре 10 млн градусов. Обнаружили его в диапазоне рентгеновского излучения. В том же районе нашли охлажденный водород. Учёные не знают, какую роль он играет в сферической структуре.

Чёрная дыра в Млечном Пути считается достаточно спокойной. Тем не менее, излучения вокруг неё хватает, чтобы объект зафиксировало оборудование землян. Сделанное открытие поможет физикам понять, как чёрные дыры поглощают материю и взаимодействуют с другими космическими объектами.