30 лет до гибели: Человечество не дотянет до XXII века – Климатологи

Люди на Земле вымрут из-за нестерпимой жары до 2050 года, говорят исследователи экосистем.

Уже сейчас на Голубой планете разрушаются коралловые рифы, тают ледники в Антарктике, исчезают тропические леса вокруг Амазонки — самой полноводной реки в мире, расположенной в Южной Америке. Издревле эти местности отличались сплошными джунглями, но из-за глобального потепления ситуация изменилась кардинально. Климатологи Дэвид Спратт и Ян Данлоп заявили, что если средняя температура воздуха на Земле потеплеет на три градуса по Цельсию, то человечество не дотянет до XXII века. По их прогнозам, глобальная катастрофа произойдет примерно в середине столетия, то есть до гибели осталось порядка 30 лет.

Климатологи предупреждают, 55-65% населения мира испытают 20 дней смертельной жары в году. Скорее всего это приведет к коллапсу многих экосистем и концу света. В первую очередь станут нежизнеспособными бедные страны, которые не смогут искусственно охлаждать воздух. Уже в наши дни нестерпимая жара гонит жителей Латинской Америки, Ближнего Востока, Западной Африки и Юго-Восточной Азии прочь из домов в поисках более комфортных условий существования.

В мире существует еще одна серьезная проблема — нехватка питьевой воды. В группе риска находятся тропические и субтропические регионы. Около 2 млрд человек на Земле страдают от засухи и дефицита пресной воды. В знойных регионах совершенно не развивается сельское хозяйство, а это может привести к голоду. Климатологи создали компьютерную модель, чтобы проанализировать создавшуюся ситуацию. Техника показала, что человечество обречено.

Крисс Барри — экс-руководитель Австралийского министерства обороны в своем докладе заявил, после ядерной войны глобальное потепление считается самой большой угрозой человеческой жизни на планете. Климатолог Эндрю Кинг полностью согласен с таким мнением. Он считает необходимым изменить ситуацию к лучшему как можно скорее. Для этого требуется резко сократить объемы вредных выбросов в атмосферу, отказаться от загрязняющего окружающую среду производства и авто на бензиновых двигателях.