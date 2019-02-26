Атомные часы: NASA запускает систему слежки в космосе

Сегодня, 15:48 \\ Наука

Устройство позволит по времени передачи сигнала определять расстояние. Так исследователи дальних рубежей «не потеряются».

Специалисты NASA объявили о скорой отправке на орбиту системы космического позиционирования. Это устройство позволит кораблям в открытом космосе определять свое местоположение.

В основе системы космического позиционирования лежат атомные часы. NASA запускает систему слежки в космосе, которая работает по принципам GPS на Земле. Измерительный прибор, работающий на основе колебаний частиц, будет определять время, затрачиваемое волнами для достижения определенной точки. Таким образом «космический навигатор» сообщит кораблям их местоположение. По заверениям инженеров NASA, «космические часы» в 50 раз точнее орбитальных часов на спутниках GPS.

Измерительный прибор внешне напоминает прямоугольный короб. 22 июня ракета SpaceX Falcon отправит устройство на рабочую орбиту. Стоит отметить, что это будут первые атомные часы, запущенные в глубокий космос: после отладки на орбите Земли, часы начнут отдаляться.

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Автор - Сергей Ковалев
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