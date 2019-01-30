Спасли кота Шрёдингера: Учёные научились ловить квантовые частицы

Сегодня, 07:00 \\ Наука

Физики наконец-то решили многлетнюю квантовую задачу.

Команда исследователей Йельского университета только что сняла решила одну из самых больших задач квантовых вычислений: непредсказуемости кубитов. В том, что называют «прекрасным экспериментом», команда обнаружила, как поймать искусственный атом в середине «квантового скачка» и повлиять на его результат. Иными словами, кот Шрёдингера спасён!

Что делает квантовые компьютеры особенными, так это их кубиты. Если компьютерные биты представляют собой переключатели, которые указывают либо на единицу, либо на нули, кубиты существуют в более чем одном состоянии за один раз до тех пор, пока их не обнаружат. Это называется квантовой суперпозицией и, по сути, означает, что у нас больше возможностей для получения результатов в мире квантовых вычислений. Но, к сожалению, в тот момент, когда кубит фактически изменяется от неопределимого к тому, чем он в конечном итоге станет, когда его наблюдают - так называемый квантовый скачок - ранее считалось мгновенным и случайным.

На основе этого Эдвин Шрёдингер и выдвинул простой пример на коте в коробке с радиаоактивным изотопом. О состоянии кота не узнать, пока не октрыть коробку. Получается, что теперь мем про кота Шрёдингера в неопределённом состоянии более не является актуальным.

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Автор - Василий Жожев
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