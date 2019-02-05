Фермер обнаружил новый вид динозавра

Ища драгоценные камни, фермер наткнулся на останки древней рептилии.

Австралийский фермер Боб Фостер сделал открытие, которое обогатило науку как миниму на один новый вид ископаемых рептилий. На глубине двенадцать метров под поверхностью, где вода могла протекать около 100 миллионов лет назад, животные погибли, а их кости стали покрыты цветным камнем опалом. Фермер занимался добычей этого камня вот уже в течение 35 лет. Мистер Фостер и его коллеги-шахтеры разбили бы эти кости на части, чтобы увидеть, не лежит ли под ними опал, национальный драгоценный камень Австралии. Однажды он натолкнулся на кость в форме полукруга, которая оказалась позвоночником динозавра, ранее неизвестного науке.

Ископаемую рептилию назвали Fostoria, в честь нашедшего. Кроме того, останки принадлежали как минимум четырем различным особям, что сделало их первыми окаменелостями из стада или семейной группы, обнаруженными в Австралии. Палеонтологи обнаружили, что скелеты принадлежали как детёнышам, так и взрослым особям. По предварительным оценкам длина крупнейшей особи составляла около 7 метров. Новый вид был, скорее всего, травоядным и довольно малочисленным.

Археологи считают, что ящер приходился близким родственником игуанодону, знаменитому своими большими шипами на передних лапах.