Лекарство с подвохом: Генная мутация, борющаяся с ВИЧ, сокращает жизнь

Использование генетиками мутации Delta-32 повышает риск смертности на 20%.

Согласно данным новых исследований, попытка китайского генетика Хе Цзянькуя воспроизвести природную мутацию при редактировании генов двух эмбрионов принесла больше вреда чем пользы.

Осенью 2018 года китайский генетик объявил всему миру о рождении близняшек Наны и Лулу. Девочкам изменили гены на эмбриональной стадии, используя простой редактор генов CRISPR. Данная процедура была выполнена с целью воспроизведения гена CCR5, существующего только у 11% северных европейцев и не возникающей у азиатов.

По словам автора исследования Расмуса Нильсена, эволюционного биолога из Калифорнийского университета в Беркли, эта мутация известна как мутация Delta-32. Данная мутация делает ее носителей невосприимчивыми к инфекции вируса ВИЧ и именно поэтому ее и внедрили близняшкам.

Новые исследования показывают, что генная мутация, борющаяся с ВИЧ, сокращает жизнь. Хоть она и позволяет бороться с ВИЧ, но в остальном она ускоряет общую смертность. Люди с CCR5 обладают пониженным сопротивлением к общим болезням. При обнаружении у человека двух копий мутации, унаследованных от отца и матери, риск смертности возрастает на 20%, считает Нильсен.

Данная мутация исчезает из генного фонда европейцев, и ее конкретные защитные функции не справляются с современным количеством уязвимостей. По мнению Нильсена, такая мутация — это «лекарство с подвохом», она переоценена и не должна быть использована в защитных целях, ведь от нее больше вреда, чем пользы.