Креветочная мафия: «Креветки-убийцы» могут уничтожить реки

Сегодня, 15:10 \\ Наука

Мелкие обитатели рек, которые раньше занимались санитарной работой, тратят все силы на спасение от хищных собратьев.

Учёные выяснили, что водные артерии Европы находятся под угрозой из-за популяции Dikerogammarus villosus, которых по-простому называют «креветки-убийцы». Эти мелкие животные захватывают новые территории в реках, что негативно сказывается на более мелких ракообразных. В дальнейшем это может привести к загрязнению рек падающими листьями и прочими остатками.

Британские учёные Калум Макнил и Марк Бриффа провели исследование, в ходе которого удалось выявить необычное поведение мелких обитателей рек, таких как гаммарусы. Эти крошечные креветки перестали заниматься своими привычными делами. Их польза для водного мира незаменима. Когда листья, мёртвая рыба и прочие отходы оседают на дно, гаммарусы разделывают весь мусор на более мелкие частицы. Таким образом, ракообразные очищают водоёмы. Но теперь, они целыми днями вынуждены прятаться, так как в реках появилась «креветочная мафия». Речь идёт о хищных креветках, которые пассивно могут уничтожить реки. Всё дело в том, что гаммарусы боятся Dikerogammarus villosus, даже когда те не обращают на них внимания. Это происходит на уровне инстинктов. Сильный страх не позволяет «санитарам» приступить к привычным обязанностям. Они продолжают измельчать листву на дне, но делают это крайне медленно и осторожно. Учёные говорят, что беспокоиться ещё рано, ведь природный цикл стремится к балансу. Если есть обилие хищных креветок, значит, стоит ожидать тех, кому они придутся по вкусу.

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Автор - Антон Словацкий
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