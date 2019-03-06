Ироничная ухмылка: Нейробиологи доказали неискренность улыбки Моны Лизы

Неискренняя улыбка ассиметрична. Художник намеренно затемнил левую полу-губу, чтобы запутать последователей.

Улыбка Моны Лизы на известной картине Леонардо да Винчи не даёт покоя многим исследователям. Пытаясь понять причину её неуловимости, нейробиологи доказали неискренность мимики.

Для того, чтобы определить, подлинная ли это улыбка или ироничная ухмылка, исследователи из Университета Святого Георгия в Лондонском университете рассмотрели механизм выражения эмоций. На копиях картин рот был разрезан пополам, и каждую половинку приставляли к зеркалу.

Нейробиологи заметили интересную особенность: левое изображение выражало счастье, а правое — грусть, в целом же получалась ассиметрия. К этому выводу были применены нейронаучные знания, которые указывали на неискренность улыбки. Согласно имеющимся данным, ассиметричность всегда является признаком лжи.

Стоит напомнить, что на протяжении долгих лет исследователи пытались разгадать загадку. Улыбка Моны Лизы не подходила ни под одну известную человечеству классификацию. Специалисты делали догадки: беременность, широкий диапазон чувств, улыбка матери художника. При этом никто так и не смог доказать своей теорией.

Теперь же исследователи делают акцент на том, что Леонардо да Винчи был мастером своего дела и легко мог затенять части лица для создания неискренности улыбки. Он сознательно поднял левую полу-губу, чтобы изобразить ухмылку — и каждый, кто приглядится к картине может уловить насмешку.

Но вопрос заключается в том, для чего великий художник это сделал. Возникают предположения, что Леонардо да Винчи загадал загадку, у которой нет ответа, для всех ценителей искусства. Намеренно придав Моне Лизе такое выражение лица, он посеял сомнения и оставил о себе память. Ведь истинную причину улыбки до сих пор никто не знает.