Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Сегодня, 19:01 \\ Наука

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют Солнцу ту же участь.

Учёные уже давно задаются вопросом, что станет с Солнцем, погаснет оно и как скоро это произойдёт. Сейчас нет никаких сомнений в том, что Солнца может не стать. Некоторые выдвинули теорию, что Светило превратится в Туманность «Кольцо». Это образование, которое действительно по своей форме напоминает окружность. Однако его подробно изучение дало понять, что «Кольцо» имеет несколько более сложную структуру. Учёные выяснили, что представляет собой это космическое образование.

Оказалось, что данная туманность, находясь на расстоянии чуть более 2000 световых лет от нашей планеты, является самой близкой к Земле умирающей звездой. Дело в том, что кольцо вокруг звезды самых разных оттенков образуется за счёт того, что космическое тело выпускает во Вселенную огромное количество веществ: ионизированный газообразный водород, серу, кислород.

Взаимодействуя, они образуют кольцо вокруг самой умирающей звезды. На самом деле туманность похожа скорее на пончик. Но расположение Земли по отношению к Туманности «Кольцо» таково, что люди не видят её объёма. Эксперты уверены, когда на Солнце сгорит весь водород, начнётся реакция, которая может привести к выбросу в космос большого количества веществ, имеющихся на звезде. В результате чего и сформируется ещё одно «Кольцо», по данным астрономов, оно может быть даже мощнее. Когда это произойдёт, учёные пока не рассчитали.

Интересно, что Туманность «Кольцо», которую ещё называют М57, можно рассмотреть даже в достаточно мощный бинокль, необязательно иметь при себе профессиональное оборудование.

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Автор - Альбина Холодная
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