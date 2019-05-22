Крошка-спасатель: Ученые создали прыгучего робота для работы в завалах

Способность прыгать и уворачиваться от движущихся объектов сделает его незаменимым для поиска пропавших людей после стихийного бедствия.

Salto – это очаровательный крошка-спасатель с ИИ. Ученые создали этого прыгучего робота для работы в завалах и других тяжелых условиях. Бот весит всего 100 г при длине 30 см. Благодаря разработчикам из Калифорнийского университета в Беркли робот может почти свободно перемещаться в пространстве. Он обучен прыгать, преодолевать препятствия и даже распознавать и уклоняться от движущихся объектов.

Первый прототип был создан в 2016. Тогда Salto мог оттолкнуться от земли только один раз, а затем отскочить от стены. Последняя версия робота умеет намного больше. Он делает сотни прыжков за 10 минут, прыгает на в высоту на 1,2 метра и «разгоняется» до 17 км/ч. Таким «умным и ловким» его сделал ученый Джастин Йим всего за четыре года и сейчас Salto достаточно «опытен», чтобы гулять по университетскому городку.

По мнению создателя Salto, маленькие роботы подходят для многих вещей, например, передвигаются в местах, где большие роботы или люди не смогут поместиться. Это имеет первоочередную важность в случаях, когда люди остались под обломками зданий и есть угроза обрушения. Крошка-спасатель доберется к трудному месту быстрее и сможет помочь человеку. Управление по радио делает спасательную операцию настолько безопасной, насколько это возможно.

Следующая задача для команды - заставить Сальто работать на неровных или сложных поверхностях, таких как трава или гравий. Они также рассматривают возможность добавления руки к боту, чтобы он мог взаимодействовать с окружающей средой, например, хвататься за ветви и качаться вверх.