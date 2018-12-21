Люди с первой группой крови обладают поразительной чертой - учёные

Вчера, 23:45 \\ Наука

Исследования доказали, что существует связь между группой крови и характером.

Учёные из Японии активно изучают свойства крови. Последние исследования помогли доказать, что группа крови имеет сильное влияние на характер и поведение человека.

Японские научные работники заявили, что обладатели первой группы крови являются «вожаками» в обществе. Люди с такой поразительной чертой всегда добиваются своей цели и стремятся лидировать в своём окружении. По словам специалистов, такие личности чаще всего добиваются успехов в своей специальности и в материальном плане.

Совершенно другими являются носители четвёртой группы крови: основной чертой их характера является коммуникабельность. Такие люди чаще всего становятся дипломатами и ораторами. Для них материальное состояние не находится на первом месте, поэтому стремление к обогащению отсутствует.

Представители второй группы крови являются сильными трудоголиками. Они обладают спокойным характером, усидчивостью и верностью. Ответственность мешает им добиваться высот в материальном плане.

Обладатели третьей группы крови постоянно жаждут перемен. Они неусидчивы на месте и быстро меняют свои планы.

Учёные настаивают на том, что именно группа крови «создаёт» характер человека. По словам экспертов, исследования будут продолжаться. Возможно, удастся выяснить, почему кровь имеет такое влияние.

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Автор - Ксения Вишневская
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