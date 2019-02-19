Анаконда-мутант: Огромные земноводные могут стать самыми опасными хищниками

Сегодня, 20:47 \\ Наука

Длина змеи не меньше 11 метров, когда по книге рекордов Гиннеса самая крупная достигала 7,67. В Сеть попало видео с трофеем. 

Маленькие змеи у многих вызывают неприязнь и отвращение, а крупные — тем паче. Но появилась плохая новость, поскольку в Сеть «слили» видео с участием огромной анаконды. Земноводное оказалось в два раза больше сородичей: крупнейшая анаконда по книге рекордов Гиннеса достигала 7,67 метров, длина этой составляет не менее 11.

Трофеем решили похвастаться охотники, которые пытались затащить гигантскую змею на платформу эвакуатора. Анаконда-мутант не помещалась, поэтому её пришлось сложить вдвое. Если видео соответствует действительности, то можно говорить об опасных последствиях глобального потепления.

Учёные пока никак не отреагировали на такую находку, но в скором времени должны появиться сведения о том, в какой местности была поймана гигантская змея. В Сети появляются первые предположения относительно того, что змея выросла в результате климатических изменений.

Реальность медленно начинает напоминать сюжет книги Михаила Булгакова «Роковые яйца», где огромные змеи пожирали людей и животных. Разумеется, столь фантастически события не сложатся, но то, что огромные земноводные могут стать самыми опасными хищниками на Земле, вполне вероятно. 

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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