Исследователи обнаружили 30 «изгнанных» бинарных звезд

Неизвестная причина позволила блуждающим объектам покинуть пределы галактики.

Двойные (бинарные) звезды — это пара объектов, объединяющихся вокруг общего центра тяжести. Бинарные звезды начинают вращаться вокруг орбит «партнера», что приводит всю систему в движение. По неизвестным причинам, такие звезды могут покидать пределы галактик.

Исследователи из Университета Макгилла обнаружили 30 «изгнанных» бинарных звезд, расположенных на расстоянии в 62 млн световых лет от Земли. Двойные системы дрейфовали в открытом космосе, за границами близлежащих галактик. По мнению астрофизиков, «соседство» двух звезд может нарушаться — это одна из причин, по которым звезды вышли за пределы своих систем.

По словам автора исследования Сянью Цзиня, звезда могла покинуть пределы галактики после мощного взрыва. Возможно, членом бинарной пары была сверхновая звезда, взрыв которой позволил космическому объекту совершить невольное путешествие.

Необычное открытие сделали на основе рентгеновских снимков, полученных с помощью аппарата Chandra. Орбитальный телескоп оснащен рентгеновским сенсором, который позволил зафиксировать активность в созвездии Печи, включающей 50 галактик. Орбитальный телескоп по тепловой сигнатуре обнаружил 30 объектов, в которых исследователи установили бинарные системы.