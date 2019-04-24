Видеоигры опасны для детей: Стало известно, что пробуждает тягу к оружию

Видеоигры вызывают не только агрессию, но и пробуждают у детей тягу к настоящему оружию.

Учёные провели эксперимент, в ходе которого было установлено, что видеоигры в больших количествах действительно опасны для детей, поскольку воздействуют на психику. Стало известно, что пробуждает тягу к оружию у детей. При этом к категории «опасны» были отнесены не все, а лишь те видеоигры, где демонстрировалась особая жестокость, присутствовали монстры или оружие.

Детей разделили на три группы. Первая из них должны была играть в игры, где присутствовало насилие с оружием, используемым для убийства монстров. Вторая группа играла в те видеоигры, в которых было насилие с использованием мечей, чтобы убивать монстров. И третей группе предоставили видеоигры, где вообще отсутствовали какие-либо монстры или оружие. Кроме того, внутри каждой из групп детей разделили на пары: один должен был играть, а второй – смотреть. Всего участвовало 220 детей, средний возраст которых был 10 лет.

После получаса непрерывной игры всех добровольцев поместили в комнату с игрушками и сказали, что можно выбрать любые. В результате исследования было установлено, что почти 62 процента из 76 детей, которые играли в видеоигры с применением оружия, прикоснулись к пистолету. Также больше половины коснулись оружия из тех, кто убивал монстров мечами. И всего 40% детей, которые были в третьей группе, предпочли поиграть с оружием.

По словам психологов, дети, которые регулярно подвергаются воздействию жестоких версий видеоигры, более склонны к антисоциальному и опасному поведению. Специалисты убеждены, что необходимо уменьшать воздействие жестоких игр на психику ребёнка. При этом эксперты не отрицают и положительное влияние в подобных занятиях. Если только они будут направлены на развитие определённых навыков.