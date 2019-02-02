Российские физики заменят светодиодные лампочки на долговечные аналоги

Экономия окажется огромной. Новые экологически чистые лампочки будут сложить долго, независимо от условий.

Часто люди сталкиваются с проблемой постоянного перегорания лампочек. На этот раз физикам из МФТИ удалось решить данную проблему. Дело в то, что исследователи изобрели долговечные лампочки, которые заменят привычные светодиодные.

Стоит отметить, что подобных достижений нет больше ни в какой стране. Российские физики делают акцент на том, что аналоги, которыми заменят светодиоды, не «боятся» больших температур, легко подвергаются внешнему воздействию.

В основе такой лампочки лежит принцип работы кинескопа телевизора в вакуумной колбе возникает значительная разность потенциалов, при которой свечение должно быть мощным. Это с высотой температуры, поскольку воздух не поступает, а техника нагревается.

Существуют предположения, что уже с 2020 года действующие лампы окажутся «вне закона», поскольку содержат ртуть. Согласно Минаматской конвенции, производство таких приборов запрещено, тем более что теперь есть безопасный вариант. Экологичность новой технологии доказана.