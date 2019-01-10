Потопа не будет: Антарктида спасет человечество от глобальной катастрофы

Апокалипсис отменяется. Скальный барьер под Южным полюсом защищает шельфовый ледник Росса от вымывания.

Отличные новости стали известны благодаря исследователям из Колумбийского университета. По словам морского геолога Кирсти Тинто, в глубинах самого загадочного материка на Земле система сканирования IcePod обнаружила гигантскую скалу. Это устройство уникально. Оно может не только измерять ледники любой глубины и ширины, но так же способно распознавать структуру объектов, поэтому ученые смогли получить данные, ранее не доступные для изучения.

Сканер IcePod «изучил» ледники Антарктиды и оказалось, что Восточная и Западная Антарктида имеет на геологической границе барьер, который не допускает попадание теплой воды к леднику. Большая разница в глубине вдоль границы защищает льды от таяния, таким образом, уже сечас можно говорить о том, что всемирного потопа пока не будет, так как Антарктида спасет человечество от глобальной катастрофы.

Однако здесь же кроется и новая опасность. Землетрясение может изменить ландшафт океанического дна и дрейфующая теплая вода, которую сдерживал барьер растопить за короткое время примерно 20% Антарктиды. В этом случае мировой океан поднимется на 11-12 метров, что означает полное затопление некоторых государств.