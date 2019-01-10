Потопа не будет: Антарктида спасет человечество от глобальной катастрофы

Сегодня, 21:28 \\ Наука

Апокалипсис отменяется. Скальный барьер под Южным полюсом защищает шельфовый ледник Росса от вымывания.

Отличные новости стали известны благодаря исследователям из Колумбийского университета. По словам морского геолога Кирсти Тинто, в глубинах самого загадочного материка на Земле система сканирования IcePod обнаружила гигантскую скалу. Это устройство уникально. Оно может не только измерять ледники любой глубины и ширины, но так же способно распознавать структуру объектов, поэтому ученые смогли получить данные, ранее не доступные для изучения.

Сканер IcePod «изучил» ледники Антарктиды и оказалось, что Восточная и Западная Антарктида имеет на геологической границе барьер, который не допускает попадание теплой воды к леднику. Большая разница в глубине вдоль границы защищает льды от таяния, таким образом, уже сечас можно говорить о том, что всемирного потопа пока не будет, так как Антарктида спасет человечество от глобальной катастрофы.

Однако здесь же кроется и новая опасность. Землетрясение может изменить ландшафт океанического дна и дрейфующая теплая вода, которую сдерживал барьер растопить за короткое время примерно 20% Антарктиды. В этом случае мировой океан поднимется на 11-12 метров, что означает полное затопление некоторых государств.

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Автор - Шура Аш
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