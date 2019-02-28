Была ли жизнь на Марсе? «Макароны феттучини» расскажут - Учёные

Сегодня, 21:17 \\ Наука

На планете найдены особенные горные породы, которые внешне очень напоминают популярную пасту, они могут рассказать правду о жизни на Марсе.

Учёные сделали очередную сенсационную находку. На Красной планете обнаружены бактерии Sulphuri. Они могут образовывать определённые нитевидные скалы, которые по форме очень напоминают всем известные «макароны феттучини». По словам экспертов, они действительно расскажут, была ли жизнь на Марсе, после их тщательного исследования.

Такие бактерии могут существовать только в горячих источниках. Например, похожий был найден на Земле в районе Йеллоунстонского вулкана. Специалисты отметили, если образцы во многом совпадут, то вероятность существования жизни на Марсе значительно возрастёт.

Сейчас они планируют исследовать Красную планету, чтобы убедиться в наличии «феттучини». Брюс Фуке, геолог из Университета Иллинойса, отметил, что он и его команда были крайне удивлены находке. Он заявил, что ни одна другая структура горной породы не выглядит так, как рассматриваемые образцы. По его словам, это достаточно убедительное доказательство существования чужеродных микробов.

Благодаря горячей среде микроорганизмы слипаются между собой и образуют такие длинные нити. Интересно, что бактерии самостоятельно производят белки, чтобы прокормить себя. Вокруг таких «макарон» образуется карбонад кальция, формируя горную породу травертин. Эксперты уверены, если анализы совпадут, это будет значительный шаг вперёд в понимании структуры Красной планеты.

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Автор - Альбина Холодная
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