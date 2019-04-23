Новая глобальная проблема: Землю завалили поломанными гаджетами

Сегодня, 04:00 \\ Наука

Инженеры не знают куда девать горы устаревших электронных устройств.

Интенсивное развитие высоких технологий приносит не только бонусы, но и проблемы. На данный момент перерабатывающие заводы не справляются с нагрузкой. Отходы электроники поступают на предприятия чересчур часто. Например, компании в Фресно в Калифорнии ежедневно привозят более 2721 тонн выброшенных планшетов и смартфонов. Работники организации круглосуточно разбивают молотками самую громоздкую технику, но всё равно не успевают выполнить весь объем работ. На предприятии используют автоматические линии, которые измельчают девайсы, превращая их в груды меди, алюминия и стали.

Учёные бьют тревогу, поскольку Землю завалили поломанными гаджетами и если так продолжится дальше, то настанет катастрофа мирового масштаба. На планете появилась новая глобальная проблема в виде отсутствия необходимого количества заводов по переработке мобильных устройств.

Нередко вышедшая из строя электроника попадает на свалки. Это плохая новость, поскольку зачастую гаджеты содержат вредные материалы, такие как ртуть и бериллий. Данные вещества представляют опасность для окружающей среды и людей.

Инженеры предлагают сделать электронику более долговечной, чтобы человек покупал телевизоры пару раз в 50 лет. В этом случае количество отходов резко сократится, и ситуация стабилизируется. Производители смартфонов приняли в штыки предложение инженеров. Компании не хотят терять прибыль, несмотря на существующие риски появления глобальной экологической катастрофы.

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Автор - Николай Самойлов
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