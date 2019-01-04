Земля выживет? Найден способ остановить солнечную бурю за $100 млрд

В мире, где почти всё зависит от технологий, последствия удара будут гораздо ощутимее, поэтому было разработано решение, но оно очень дорогое.

Профессор Абрахам Лоеб заявил, что это обернётся повреждением глобальных цепочек поставок спутников связи, электрических сетей и так далее. Тем не менее, он отметил, что способ остановить солнечную бурю найден. Он обойдётся Земле в $100 млрд. Несмотря на дороговизну проекта и масштаб его проектирования профессор уверен, что всё окупится сполна по сравнению с тем ущербом, который может быть нанесён планете.

По его словам, солнечный максимум и минимум чередуются. Он уверен, что первого Земля достигнет уже через 5,5 лет, а потому нужно быть готовыми. Солнечный максимум обусловлен огромным количеством вспышек на Светиле. В этот период высвобождается огромное количество энергии.

В качестве решения Абрахам Лоеб предложил использовать инновационный магнитный дефлектор. С его помощью станет возможным отклонение этого сгустка энергичных частиц от Земли. Профессор заявил, что данный способ работает по следующему принципу. Создаётся некая петля электрического тока. Эта петля образует магнитное поле, которое не позволяет частицам проникать внутрь, отклоняя их. Если применить его, Земля выживет.

Расположить этот механизм необходимо в точке Лагранжа. Это место, где нет гравитационного ускорения. То есть между двумя телами, в данном случае между Солнцем и Землёй притяжение уравновешено.

Похожий случай был зафиксирован в 1859 году. Тогда влияние солнечной бури на Землю было крайне негативным. Сейчас в век информационных технологий столь сильные магнитные волны станут крайне губительны для цивилизации и планеты.