Рыба-мутант поможет учёным вылечить аутизм человека

Сегодня, 04:51 \\ Наука

Дефектный ген был введён в мозг эмбрионов рыб данио, в результате чего они смогли развиваться нормально и предотвратил аутизм.

Аутизм – заболевание, от которого у человечества нет лекарства. Однако специалисты отметили, что это поправимо. Благодаря достижениям в области науки они смогли наблюдать за развитием мозга эмбрионов рыб в мельчайших подробностях. Было установлено, что генетически рыбы данио также подвержены аутизму.

Учёные выяснили, что может помочь в предотвращении развития заболевания. Всё дело в дефектном гене. Он нормализует работу мозгу и предотвращает возможность возникновения и развития аутизма. Когда ген вводится в мозг, получается, своего рода, рыба мутант. Тем не менее, он не оказывает никакого негативного эффекта на жизнедеятельность рыб. Влияние только положительное.

Кроме того, было обнаружено, что ген влияет не только на аутизм, но и на шизофрению. Он может провести настоящую революцию в психиатрии. Дело в том, что рыбки данио прозрачны, поэтому наблюдать за внутренними процессами куда проще. Оказалось, что у эмбрионов иногда развивается кластеризация. То есть процесс, который в дальнейшем может нарушить нормальное развитие и в дальнейшем функционирование головного мозга.

По словам экспертов, которые занимались данным научным исследованием, рыба данио поможет учёным вылечить аутизм и у человека. Известно, что испытания на людях ещё проведены не были. Именно это является на данный момент главной целью специалистов. Они убеждены, что в случае успеха человечество сможет забыть о таком неизлечимом недуге.

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Автор - Альбина Холодная
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