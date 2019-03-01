К полёту готовы! Экипаж SpaceX прошёл подготовку в России для рейса на МКС

Сегодня, 13:08 \\ Наука

Экипаж американского космического корабля Crew Dragon прошёл обучение в России, а сам полёт должен состояться до кона 2019 года.

Подготовка проходила в Центре космонавтов имени Гагарина. Американские астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен прошло подготовку и стали ещё на один шаг ближе к полёту на МКС.

Космический корабль Crew Dragon уэже совершал полёт к МКС в марте. Однако он был под беспилотным управлением. Всё прошло отлично, поэтому команда всерьёз настроена на победу.

Во время подготовки астронавты получили полную информацию о том, как сконструирован российский сегмент МКС, а также изучили назначение и все алгоритмы механизма. Кроме того, американцы познакомились с инструкциями, как нужно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Сейчас уже можно сказать, что они полностью готовы к полёту. Херли и Бенкен обучались на специальном тренажёре. Об этом рассказал один из астронавтов в социальной сети Twitter, поделившись в аудиторией успехами.

Известно, что рейс на МКС планировался раньше и был назначен на конец сентября. Однако случилась непредвиденное обстоятельство, поэтому полёт отложили. Как сообщалось, взорвалась система аварийного спасения, когда её испытывали на прочность. Тем не менее, сам рейс не отметили, а все неполадки будут устранены.

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Автор - Альбина Холодная
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