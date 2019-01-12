В самом длинном лавовом туннеле мира нашли доказательства существования бактерий на Марсе

Вулканический остров Ласароте копирует Красную планету, его исследуют микробиологи.

Команда астронавтов ESA, инженеров и изучающих природу специалистов отправилась в Испанию искать жизнь, подобную той, которая может быть на Марсе. Бесплодные вулканические ландшафты в некотором роде считаются небольшой копией Красной планеты. Команда проникла в Ла-Куэва-де-лос-Вердес — самую крупную лавовую пещера, которую открыли в 2017 году. Ее длина составляет восемь километров, а встречаются участки до 30 километров в ширину. Это место помогло учёным понять процессы под поверхностью Марса. В самом длинном лавовом туннеле мира нашли доказательства существования бактерий на Красной планете — микроорганизмы, живущие в минералах и использующие их для роста.

Раз в испанской пещере есть миниатюрные живые частички, то они, скорее всего, обитают и на Марсе. Во время исследования микробиологи применяли портативные инструменты для секвенирования ДНК. Это оборудование уже использовали на МКС для проведения анализа. Через сутки после сбора приборы показали, что в лавовом туннеле много жизни. Команда учёных получила 9000 образцов ДНК более десяти видов бактерий. Львиная доля организмов приспособились выживать в среде с повышенным содержанием соли.

Это исследование поможет экспертам понять процесс образования бактерий на других планетах. При проведении анализа специалисты использовали смартфон для чтения инструкций и планшет для просмотра изображений.