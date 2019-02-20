Воскресли: Два белых карлика вернулись к жизни после «космической аварии»

Сегодня, 16:39 \\ Наука

Учёные обнаружили странную звезду «с потустороннего мира».

Найденный объект испускает энергию, которой хватит не на один, а на пару небесных тел. Астрономов сильно привлекла необычная звезда, находящаяся в туманности по пути к скоплению Кассиопеи. Она состоит из углерода и гелия. Эти элементы выступают горючим для осуществления ядерных процессов. Физики говорят, раньше там была не одна звезда, а два белых карлика, которые вернулись к жизни после «космической аварии». Учёные предполагают, что в прошлом произошло столкновение небесных тел. После катастрофы они воскресли и объединились в единую структуру.

Исследование звезды доказывает слияние двух белых карликов. Редкое явление случается, когда сгоревшие небесные тела приближаются на минимальное расстояние друг к другу. В результате образуется массивная структура. Её габариты позволяют зародиться «новой» звезде. Это очень нечастое явление и в Млечном Пути можно найти не более шести подобных объектов. Один из них заметили астрономы Боннского университета.

На самом деле космические столкновения в Млечном Пути происходят примерно раз в 10 тысяч лет, когда из нескольких образуется один объект. Физики говорят, что серия столкновений звезд за короткий промежуток времени может привести к образованию черной дыры. Последние искривляют пространство и время. Физики напоминают, нахождение вблизи черной дыры чревато гибелью, а издалека можно без опасений наблюдать за этими интересными областями с огромным гравитационным притяжением.

Поделиться новостью:
Автор - Николай Самойлов
Главное за неделю

«Извините, но у вас Huawei»

Пользователи в недоумении от сбоев в работе своих смартфонов.

Молния пронзила ракету «Союза». Почему «Роскосмос» экономит на системе громоотвода?

Людям всё равно на благодарность и заявления Дмитрия Рогозина.

Продажи смартфонов Huawei резко упали на 30%

На фоне скандала Google и Huawei, европейцы стали массово отказываться от смартфонов...

Взрыв древних звезд сделал человека прямоходящим – Ученые

7 млн лет назад космический взрыв привел к пожарам, которые потребовали от человека...

Кишечник влияет на тревогу: Найден способ уменьшить сильные переживания

Кишечные бактерии могут влиять на психологическое состояние, а чтобы уменьшить...

Бесплатное лечение: Японские врачи рассказали о способе понижения артериального давления

Нормальному давлению способствует правильный распорядок употребления воды.

Медики назвали лучшую диету для гипертоников

Больным гипертонией рекомендуется исключить из рациона красное мясо, жирную молочку...

Рекордная скорость: Все восемь ядер процессора Intel Core i9-9900KS работают на частоте 5 ГГц

Самый быстрый игровой процессор в мире стал ещё производительнее.

Занесли астероиды? В Африке нашли внеземное вещество возрастом 3,3 млрд лет

Такие же молекулы существуют только в космосе, поэтому учёные предполагают, что вещество...

Вулканы на Плутоне извергают воду

Об этом говорит недавняя тектоническая активность.

Не рой другому яму: Huawei и Aptoide превзойдёт Play Market и AppStore

Google неумышленно подтолкнёт разработчиков к новым поискам магазина приложений и ОС, а в...

Мазохизм за $2000: В MacOS найдена критическая уязвимость

Решать проблему пока не спешат разработчики, говорит AppleInsider, сообщая о критической...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ