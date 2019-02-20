Воскресли: Два белых карлика вернулись к жизни после «космической аварии»

Учёные обнаружили странную звезду «с потустороннего мира».

Найденный объект испускает энергию, которой хватит не на один, а на пару небесных тел. Астрономов сильно привлекла необычная звезда, находящаяся в туманности по пути к скоплению Кассиопеи. Она состоит из углерода и гелия. Эти элементы выступают горючим для осуществления ядерных процессов. Физики говорят, раньше там была не одна звезда, а два белых карлика, которые вернулись к жизни после «космической аварии». Учёные предполагают, что в прошлом произошло столкновение небесных тел. После катастрофы они воскресли и объединились в единую структуру.

Исследование звезды доказывает слияние двух белых карликов. Редкое явление случается, когда сгоревшие небесные тела приближаются на минимальное расстояние друг к другу. В результате образуется массивная структура. Её габариты позволяют зародиться «новой» звезде. Это очень нечастое явление и в Млечном Пути можно найти не более шести подобных объектов. Один из них заметили астрономы Боннского университета.

На самом деле космические столкновения в Млечном Пути происходят примерно раз в 10 тысяч лет, когда из нескольких образуется один объект. Физики говорят, что серия столкновений звезд за короткий промежуток времени может привести к образованию черной дыры. Последние искривляют пространство и время. Физики напоминают, нахождение вблизи черной дыры чревато гибелью, а издалека можно без опасений наблюдать за этими интересными областями с огромным гравитационным притяжением.