Учёные нашли причину распространения рака груди

Особый генетический рычаг является причиной распространения опухоли по телу.

На ранней стадии исследований, проведенных учеными из Имперского колледжа Лондона и Института исследований рака, Лондон, был выявлен генетический «переключатель» в клетках рака молочной железы, который стимулирует выработку внутренних строительных лесов. Эти строительные леса представляют собой тип белка, называемый кератин-80, и связаны с белком, который помогает сохранить волосы сильными. Увеличение количества этих лесов делает раковые клетки более жесткими, что, по мнению исследователей, может помочь клеткам слипаться и перемещаться в кровотоке в другие части тела.

Исследователи изучали клетки рака молочной железы человека, обработанные распространенным типом лекарства от рака молочной железы, называемого ингибиторами ароматазы. Команда обнаружила, что тот же самый переключатель связан с тем, что клетки рака молочной железы становятся резистентными к лекарству (то есть лекарства перестают действовать, если рак возвращается).

Доктор Лука Маньяни, ведущий автор исследования в отделении хирургии и рака в Империале, сказал, что нацеливание этого переключателя на другое лекарство может помочь изменить это сопротивление и снизить вероятность распространения рака: «Рак молочной железы является наиболее распространенным раком в европейских странах, поражая более 55 тысяч людей ежегодно. Ингибиторы ароматазы эффективны при уничтожении раковых клеток, но в течение десятилетия после операции у 30% пациентов случится рецидив, и они увидят, что их рак возвращается - обычно потому, что раковые клетки адаптировались к препарату. Еще хуже, когда рак возвращается, он обычно распространяется по всему телу - что трудно поддается лечению».