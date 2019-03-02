Стволовые клетки теперь способны восстановить обоняние

Множество людей отныне вспомнят не только аромат роз, но и при необходимости спасутся от беды, почувствовав запах гари.

Обоняние – это важное ощущение, которое сигнализирует человеку об опасности. С помощью него покупатель выявляет испорченные продукты, защищая себя и родственников от отравления. Много людей на Земле потеряли способность различать запахи и для них это превратилось в настоящее горе. Сотрудники Университета Майами провели исследование на мышах и заявили, что стволовые клетки теперь могут восстанавливать обоняние. Проблема возникает, когда есть воспалительный процесс в полости носа. Там расположен обонятельный эпителий. При наличии повреждений стволовые клетки способны спасти ситуацию.

Во время эксперимента учёные ввели мышам вещество, лишающее обоняния. Затем они создали зрелые стволовые клетки, соединяющие полость носа с соответствующей частью мозга. Мыслительный орган отвечает за все реакции животного от внешних и внутренних раздражителей.

В ходе эксперимента выяснилось, что генетически модифицированные мыши обрели способность ощущать запах. Несмотря на положительные результаты исследования, новый метод считается опасным. Обонятельные нервы – это магистраль, соединяющая носовую полость с мозгом. Использование стволовых клеток увеличивает риск возникновения нежелательных процессов в мыслительном органе, поэтому на человеке эксперименты проводить пока боятся из-за возможного развития психических заболеваний.