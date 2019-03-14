Всё как у людей: Самки шимпанзе знакомят своих сыновей с перспективными «невестами»

Сегодня, 17:39 \\ Наука

Матери-обезьяны активно вмешиваются в сексуальную жизнь своих отпрысков.

Биологи рассказали о поведении шимпанзе. Оказывается, самки этих животных подыскивают партнёров для жизни своим детям. Шимпанзе – один из немногих видов, который занимается сексом ради удовольствия. Самки знакомят своих сыновей с перспективными «невестами», дабы те заняли высокий статус в их среде. Сотрудник института Макса Планка Мартин Сурбек своими глазами видел, как однажды самка шимпанзе тащила на «свидание» своего сына к перспективной «невесте» за ногу. Тот отбивался как мог, но в итоге уступил настойчивости родительницы. Практика показывает, что у шимпанзе всё, как у людей. Родственники хотят хорошо пристроить своих детей, чтобы получать поддержку в старости.

Самки шимпанзе сильно влияют на потомство. Биологи говорят, что так происходит из-за свойств, заложенных природой. Самки обезьян пекутся о своих детях ради наследников. В результате шимпанзе рождается больше и вид продолжает существовать.

Исследователи замечали, как самки мешали своим детям вступать в половую связь с больными или карликовыми «невестами». По мнению учёных, такое поведение объясняется желанием увеличить популяцию. Обезьяны хотят, чтобы рождалось только здоровое потомство и обращают внимание на статус особи.

Пользующиеся авторитетом самцы имеют больше спариваний. Шимпанзе чтят святыни общины. Дочери обезьян, как правило, покидают родное семейство, заводя своё, а сыновья чаще остаются рядом с матерью до конца жизни. Шимпанзе живут после завершения репродуктивного периода, как и люди, хотя многие животные погибают.

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Автор - Николай Самойлов
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