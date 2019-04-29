Вулканы на Плутоне извергают воду

Сегодня, 15:01 \\ Наука

Об этом говорит недавняя тектоническая активность.

Плутон является карликовой планетой Солнечной системы. Он состоит в основном из камня и льда, а по размеру он примерно в 6 раз меньше массы Луны. Со дня открытия в 1930 году и по сегодняшний день он очень интересует исследователей космического пространства.

Недавно учёные, проанализировав данные, собранные космическим аппаратом НАСА во время полёта на планету в 2015 году, смогли обнаружить залежи аммиака возле разлома, где присутствует водяной лёд. Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.

Лёд, содержащий аммиак обычно недолговечен и исчезает за 450тысяч — 1 млрд лет. Полученные данные говорят о том, что аммиак обнаруженный на поверхности Плутона был недавно осажен в результате криовулканизма, который говорит (по крайней мере так считают авторы) о присутствии жидкой воды в глубинах планеты. То есть, проще говоря, вулканы на Плутоне извергают воду.

Аммиак выступает антифризом, который снижает температуру замерзания воды. Если подповерхностный слой океана планеты содержит его, это объясняет почему вода там остаётся жидкой даже на таком большом расстоянии от Солнца.

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Автор - Катерина Рождественская
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