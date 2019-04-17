Ученые выяснили, как восстанавливается зрение после резкой вспышки света

Сегодня, 07:23 \\ Наука

Как восстанавливается зрение после резкой вспышки света, выяснили специалисты, работающие в Институте глаза Jules Stein UCLA. Ученые провели исследовательскую работу на мышах. Результаты изысканий опубликованы изданием Medicalxpress.

 Ученые долгое время пытались понять, почему резкие вспышки света не приводят к слепоте, а наоборот, глаза быстро восстанавливаются и продолжают функционировать в обычном режиме.

Найти ответ ученым помогло изучение молекулы 11-цис-ретиналь. Она использует вспышку солнечного света и перерабатывает визуальные пигменты после того, как происходит реакция атомов на свет с последующим изменением их формы.

Помимо этого, ученые установили, что резкая вспышка света способна на короткий промежуток времени ослепить человека, который находится в темноте. Однако при свете дня этого не происходит. Дело в том, что данный процесс регулирует ген опсин РГР. Исследователи выяснили, что при его отсутствии на вспышки света человек реагировал бы одинаково как в дневное время, так и в ночное, что привело бы в итоге к тому, что глаза потеряли бы чувствительность. Если работа этого гена будет нарушена, то произойдет полная потеря зрения. В норме именно благодаря гену опсин РГР происходит восстановление чувствительности глаза после резкой вспышки света.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

«Извините, но у вас Huawei»

Пользователи в недоумении от сбоев в работе своих смартфонов.

Молния пронзила ракету «Союза». Почему «Роскосмос» экономит на системе громоотвода?

Людям всё равно на благодарность и заявления Дмитрия Рогозина.

Взрыв древних звезд сделал человека прямоходящим – Ученые

7 млн лет назад космический взрыв привел к пожарам, которые потребовали от человека...

Молния пронзила ракету «Союза». Почему «Роскосмос» экономит на системе громоотвода?

Людям всё равно на благодарность и заявления Дмитрия Рогозина.

Бесплатное лечение: Японские врачи рассказали о способе понижения артериального давления

Нормальному давлению способствует правильный распорядок употребления воды.

Подшаманил и «аллё»! Эксперт раскрыл секрет «реанимации» смартфона

Не стоит спешить в сервис, если устройство вдруг перестало включаться. Скорее всего,...

Рекордная скорость: Все восемь ядер процессора Intel Core i9-9900KS работают на частоте 5 ГГц

Самый быстрый игровой процессор в мире стал ещё производительнее.

Занесли астероиды? В Африке нашли внеземное вещество возрастом 3,3 млрд лет

Такие же молекулы существуют только в космосе, поэтому учёные предполагают, что вещество...

Медики назвали лучшую диету для гипертоников

Больным гипертонией рекомендуется исключить из рациона красное мясо, жирную молочку...

Сверхзвуковой метеорит «нанёс удар» по Австралии с силой ядерной бомбы

Он взорвался на южном побережье, выделив в атмосферу 1600 тонн вещества в тротиловом...

«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит...

Не рой другому яму: Huawei и Aptoide превзойдёт Play Market и AppStore

Google неумышленно подтолкнёт разработчиков к новым поискам магазина приложений и ОС, а в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ