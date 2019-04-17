Ученые выяснили, как восстанавливается зрение после резкой вспышки света

Как восстанавливается зрение после резкой вспышки света, выяснили специалисты, работающие в Институте глаза Jules Stein UCLA. Ученые провели исследовательскую работу на мышах. Результаты изысканий опубликованы изданием Medicalxpress.

Ученые долгое время пытались понять, почему резкие вспышки света не приводят к слепоте, а наоборот, глаза быстро восстанавливаются и продолжают функционировать в обычном режиме.

Найти ответ ученым помогло изучение молекулы 11-цис-ретиналь. Она использует вспышку солнечного света и перерабатывает визуальные пигменты после того, как происходит реакция атомов на свет с последующим изменением их формы.

Помимо этого, ученые установили, что резкая вспышка света способна на короткий промежуток времени ослепить человека, который находится в темноте. Однако при свете дня этого не происходит. Дело в том, что данный процесс регулирует ген опсин РГР. Исследователи выяснили, что при его отсутствии на вспышки света человек реагировал бы одинаково как в дневное время, так и в ночное, что привело бы в итоге к тому, что глаза потеряли бы чувствительность. Если работа этого гена будет нарушена, то произойдет полная потеря зрения. В норме именно благодаря гену опсин РГР происходит восстановление чувствительности глаза после резкой вспышки света.