Марс «озолотит» Землю: Учёные предрекают войну бизнеса из-за «космического золота»

Обнаруженные полезные ископаемые на «красной планете» станут «яблоком раздора».

На Марсе нашли необычные пласты ископаемых. Странная особенность на поверхности Марса заставляет ученых догадываться о его происхождении. Это поверхностный запас минерала, который чаще встречается в недрах планет. Новое исследование показывает, что этот внутренний минерал, вероятно, был выведен на поверхность древним взрывным вулканом. Оказалось, что Марс «напичкан» оливином. Это породообразующий минерал, магнезиально-железистый силикат с формулой ₂[SiO₄]. Примечательно, что сейчас этот элемент используют в промышленности для изготовления ювелирной продукции. Некоторые эксперты приравнивают оливин к драгоценным металлам, но до сих пор неясно, как он оказался на Марсе. Мистика или случайность?

Учёные предрекают войну бизнеса из-за «космического золота». Марс «озолотит» Землю, если будет начата активная фаза сбора оливина с поверхности «красной планеты». Скептики не видят в этом выгоды, но эксперты уже сосредоточены на поиске решения для добычи оливина н именно на Марсе. Если на Земле этот природный камень добывают в условиях шахт, то на Марсе он лежит буквально на «блюдечке с голубой каёмочкой». Если верить словам исследователей, то наличие на Марсе оливина замечательный шанс не только поднять экономическую стабильность на Земле, но и сделать шаг к колонизации «красной планеты».

Если учесть все риски получения оливина на Марсе, его себестоимость станет настоящей «бомбой» для предпринимателей. Бизнесмены уже подсчитывают прибыль от виртуальных проектов. При этом естественно, трубить во все каналы о возможности «халявного» заработка, бизнесмены не спешат. Нет гарантии, что Илон Маск уже не создаёт мощную систему бурления и перевозки для оливина с Марса на землю, говорят некоторые аналитики.