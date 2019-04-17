Учёные: мясо и кофеин имеют разрушительные свойства

Гниение, зашлакованность и онкология – всё это провоцируют обыденные продукты.

Уже не первый год диетологи говорят не только о снижении потребления мясных продуктов, но и о замене кофе на более щадящий для организма напиток. Причины для отказа этих продуктов вполне обоснованы.

Для детального разъяснения пагубного действия мяса на организм человека, достаточно вспомнить школьную программу по биологии, где рассказывалось о строении живых организмов. Хищные животные, по своей природе, имеют небольшой пищевод с необходимой кислотой внутри. Данная особенность предотвращает вариант гниения потребляемого мяса в пищеводе. Но характеристика человеческих органов значительно отличается, так как человек имеет длинный пищевод с низкой кислотной активностью.

Соответственно, человеческий организм не способен полностью усвоить потребляемое мясо. Из 100% полностью переварится лишь около 50-60%. Оставшаяся часть остаётся в организме человека. Она разлагается и загнивает внутри пищевода, тем самым зашлаковывая организм.

Всё это отражается как на внутренних органах, так и на лице в виде акне и прочих воспалений. Игнорирование этих процессов может довести до летального исхода. Дабы избежать этого, ученые советуют сократить количество мясных изделий в рационе, заменив их на более здоровые продукты.

Потребление кофе также ставит здоровье человека под большое сомнение. Люди привыкли к тому, что этот напиток способен бодрить по утрам, не давая уснуть на рабочем месте.

Из-за высокого содержания в нём кофеина, он приводит к привыканию и зависимости. Также кофеин является психостимулирующим веществом, оказывающим сильное воздействие на нервную систему человека на короткий срок. Но получасовая бодрость быстро сменяется на раздражительность, сонливость и апатию. Секрет заключается в том, что кофеин не производит энергию извне. Он принуждает организм тратить те запасы, которые были отложены «на экстренный случай».

Также кофеин относится к канцерогенам третьей группы. Это означает то, что он способен провоцировать развитие раковых клеток. Происходит это при прожарке зёрен, когда в них возникает химическое соединение в виде акриламида, которое имеет свойство канцерогенного вещества. Соответственно, чем сильнее степень обжарки кофе, тем больше акриламида в зёрнах.

Диетологи советуют заменить этот напиток на цикорий, который по своим вкусовым свойствам ничем не отличается от кофе и не имеет противопоказаний. А также не стоит забывать о разнообразии чаёв, которые являются абсолютно безопасными.