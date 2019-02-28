Жизнь на Марсе возможна: Учёные нашли бактерии, живущие в «инопланетных» условиях

Учёные обнаружили бактерии вблизи вулкана Даллол, которые способны выжить при температуре +90°С и кислотности рН 0,25. Эти условия идентичны условиям Красной планеты.

Окрестности вулкана Даллол и впадины Данакиль в Эфиопии считаются одними из самых жарких и негостеприимных мест на Земле. Бактерии, найденные там, в очередной раз навели учёных на мысль, что жизнь на Марсе возможна.

Испанские исследователи под руководством доктора Фелипе Гомеса, который является представителем Астробиологического центра, обнаружили необычный штамм. Он способен выжить при температуре +90°С и кислотности рН 0,26. Эти экстремальные условия очень похожи на условия Красной планеты.

Та местность насыщена хлоридом серебра, сульфидом цинка и каменной солью. Они придают пейзажу жёлтые, красные и зелёные оттенки. Даже внешне местность похожа на марсианские земли.

Образцы солевых отложений были собраны учёными и доставлены в лабораторию в запечатанных флаконах. Позже их с помощью электронной микроскопии и химического анализа изучили исследователи.

В результате стало ясно, что учёные нашли бактерии экстремофилы, живущие в «инопланетных» условиях. Возникает вопрос, почему до сегодняшнего дня учёные и астронавты не смогли обнаружить их на Марсе? Исследователи уверены, что всё ещё впереди, ведь на сегодняшний день планета так и остаётся загадкой, а значит учёным предстоит ещё многое узнать о ней.