Названы первые пассажиры российского космического туризма

Сегодня, 05:33 \\ Наука

В 2025 году России станут доступны комплексные полёты в космическое пространство.

Генеральный директор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин заявил о том, что частный космический туризм, на данный момент, успешно развивается. В скором времени компания намерена отправить «тестовую» ракету, имеющую капсулу с манекеном.

Учёные компании создали капсулу, оснащённую всеми необходимыми датчиками контроля, позволяющие измерять удары, перегруз, а также влажность и общую температуру на борту.

Глава компании сообщил о том, что в их арсенале содержится большая программа для летних испытаний, благодаря которой можно осуществить множество исследований. Также Пушкин заявил, что они «готовы пойти навстречу и запустить на нашей капсуле робота или даже животных, если у кого-то возникнет такое желание» Полёт предполагает шесть космических туристов и одного сопровождающего инструктора. По времени полёт составит 15 минут. За это время космическое судно пройдёт около 200 км.

Сообщается, что возвращаемая капсула и ракета будет производиться в подмосковном заводе. Пробный полёт запланирован на 2023 год, а первый туристический на 2025 год.

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Автор - Анастасия Васильева
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