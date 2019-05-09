Взрыв древних звезд сделал человека прямоходящим – Ученые

7 млн лет назад космический взрыв привел к пожарам, которые потребовали от человека ускоренной адаптации.

Исследования зоологов доказали, что высота млекопитающего прямо влияет на его способность к выживанию в условиях африканской саванны. Отчасти, это объясняет главенствующее положение человека в эволюции. Вместе с тем, ученые до недавнего времени не могли объяснить механизм, который сделал людей прямоходящими. Американское исследование связывает это с космическими процессами.

Так, астрофизики предположили, что около 7 миллионов лет назад в Млечном Пути начался взрыв сверхновых звезд, которые распространяли космическую радиацию в космосе. Этот процесс достиг пика 2,6 миллиона лет назад.

Так, космические лучи привели к ионизации атмосферы Земли, увеличив ее способность проводить ток. Это в свою очередь привело к частым молниям и лесным пожарам, бушевавшим в Африке. Стремительная замена лесов лугами потребовала приспособления. Для того, чтобы заметить хищника, предок человека должен был подняться выше травы.

Один из авторов исследования, Адриан Мелотт из Университета Канзаса, уверен, что взрыв сверхновых звезд сделал человека прямоходящим. Ученые предполагали, что люди к тому моменту уже пытались ходить прямо, но изменившаяся среда форсировала этот процесс.