Люди устроили Ад – Учёные не в силах понизить температуру Земли

Сегодня, 20:03 \\ Наука

Выросшая на 12,5% температура не желает падать.

В мире существует специальная отрасль науки, изучающая температуру. На данный момент в базе учёных находятся сведения за последние несколько десятилетий. Поскольку NASA является одним из передовиков в данной сфере, учёные из института космических исследований имени Годдарда провели анализ температуры поверхности Земли.

Группа исследователей под названием NASA GISS Surface Temperature Analysis ежегодно обновляет базу данных по глобальной температуре. Недавно они выяснили, что 2016 год был самым жарким в истории человечества. Директор GISS заявил: «Важно, чтобы люди знали и понимали происходящее». По мнению учёных, в погоне за передовыми технологиями, в том числе и разработки военной техники, люди устроили на Земле Ад. По всей вероятности, запуск боеприпасов вызвал эффект глобального потепления.

NASA составили график, в котором отчётливо видна тенденция потепления, выросшая на 12,5% в 2017 году. Измерения ясно показывают, что Земля прогревается вместе с выбросами углерода. Последний спад температуры на 2 градуса по Фаренгейту, был зафиксирован в 1880 году.

Выбросы людей продолжают расти и учёные вынуждены признать, что не в силах понизить температуру Земли. Во время анализа данных, NASA сравнило свои данные с данными AIRS (Атмосферный инфракрасный эхолот. Разница заключается только в методах сбора информации, в остальном было идентичное сходство, что подтвердило возможность наступления глобального потепления.

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Автор - Юлия Брик
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