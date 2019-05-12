Прикрытие для своих целей? Спутники SpaceX мешают астрономам наблюдать за звёздами

Свет орбитальных аппаратов «глобального интернета» может создавать блики, мешая наблюдениям за звездами.

Starlink — это проект SpaceX, подразумевающий запуск массива спутников, которые обеспечат доступ к интернету по всему миру. Первый запуск вывел на малую орбиту Земли 60 спутников, которые видны в вечернем небе. Это обусловлено солнечными батареями, которые отражают свет звезды при зарядке. Данное обстоятельство взволновало астрономов NASA.

Так, аппараты Starlink курсируют на высоте в 500 километров от поверхности планеты — ранее орбитальные аппараты не запускали на такой высоте. Вкупе со светом от отражателей, спутники глобального интернета становятся источником бликов, которые видны в мощных телескопах.

Стоит отметить, что помехи создают первые 60 спутников, а их число планируют довести до 1600 аппаратов уже в следующем году. При этом на орбите уже курсирует 2000 активных околоземных аппаратов.

По мнению астрономов, 8-метровый телескоп из обсерватории Ла-Силла (Чили) с 3200-мегапиксельной камерой станет бесполезным в случае полномасштабного запуска сети Starlink. Телескоп сможет зафиксировать лишь спутники SpaceX.

Конспирологи считают, что «армия светлячков» нужна Илону Маску для прикрытия своих целей. Тот факт, что спутники SpaceX мешают астрономам наблюдать за звездами, может говорить о секретных экспериментах. Не исключено, что SpaceX разрабатывает орбитальное оружие для США.