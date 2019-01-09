С целью остаться на Луне – Джефф Безос продемонстрировал свой новый проект освоения спутника

Самый богатый человек в мире готов самостоятельно оплатить проект по освоению Луны.

Пока борьба за освоение космоса продолжается, Илон Маск и Джефф Безос продолжают спорить между собой. Это две ведущие фигуры в сфере частного космоса, которые имеют личные взгляды на ситуацию. Например, в мае 2019 года Безон предложил человечеству перебраться в космос для дальнейшей колонизации Солнечной системы.

Накануне, Безол выступил на конференции в Лос-Анджелесе, где раскритиковал идею освоения Марса в пух и прах. После этого он смело продемонстрировал свой новый проект освоения спутника Земли. Как известно, Безол является не только главной компании Amazon и Blue Origin, но и самым богатым человеком в мире. На мероприятии он изъявил желание сотрудничать с NASA и ESA, чему нет преград.

Его компания разработала образец космического устройства для высадки на поверхность Луны, который получил название Blue Moon. Разработчикам сыграла на руку лунная гравитация, которая позволит сэкономить на жидком водороде в качестве топлива. Всё это задумано с целью остаться в будущем на Луне. По словам Безола, Земля останется в качестве места проживания людей и площади для развития лёгкой промышленности.

Также стало известно, что Blue Origin не полагается на помощь государства. Проект создан на основе современных технологий, но не выполняется по причине высокой стоимости в 100 миллиардов долларов и неэкологичности.