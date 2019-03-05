Учёные стали на шаг ближе к излечению рака

Сегодня, 14:32 \\ Наука

У больных лейкемией и лимфомой появилась надежда на спасение.

Из года в год учёные проводят сотни исследований в поиске действующего лекарства от рака. Десять лет назад они объявили о разработке противоопухолевой иммунотерапии, в которой больному повторно вводят собственные генетически модифицированные Т-клетки. По итогу такая процедура должна вызывать мощный противоопухолевый приступ. С тех пор, операция по переносу адоптивных Т-клеток получила известность как новый инструмент клеточной иммунотерапии. Сегодня она применяется против «жидкостных раков», таких как лейкемия и лимфома.

Однако, Т-клетки постепенно теряют способность бороться с раком. Виной тому «нижестоящие гены», которые кодируют факторы. Проанализировав полученные данные, учёные стали на шаг ближе к излечению рака. В своём исследовании они задействовали мышей, благодаря которым, клеточная иммунотерапия достигла нового уровня. Учёные устранили два гена и обнаружили улучшение в организме мыши. Они намерены распространить подобный метод иммунотерапии для людей.

Первый автор исследования Хёнсок Сео заявил: «В настоящее время клеточная терапия демонстрирует удивительные эффекты у пациентов с лейкемией и лимфомой, но они все еще плохо работают у пациентов с крупными опухолями».

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Автор - Юлия Брик
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