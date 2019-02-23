Ученые: реки по всему миру перенасыщены антибиотиками

После масштабных исследований специалистов из Йоркского университета (Канада) ученые заявили о том, что реки по всему миру перенасыщены антибиотиками. Наиболее загрязнены те участки, которые находятся вблизи сточных вод или свалок.

Ранее подобные исследования, направленные на выявление количества антибиотиков в реках, не проводилось нигде. Ученые из Канады взяли пробы на 6 материках в 72 странах. В составе речной воды исследователи искали 14 наиболее распространенных видов антибиотиков.

Результаты выявили высокую концентрацию вещества в 65% от всех исследуемых зон. В лидерах по превышению концентрации оказался метронидазол. Количество этого противомикробного антибиотика в реке Темзе (Лондон) на один литр воды составила 233 нанограмма. В то время как в Бангладеше этот показатель оказался выше в 170 раз.

Наиболее часто, по утверждениям ученых, в реках можно встретить такой антибиотик как триметоприм. Из 711 проверенных участков по всему миру он обнаружен в 307.

Исследователи отметили, что перенасыщение рек антибиотиками в основном отмечается на территории Азии и Африки. Однако воды речных бассейнов Европы, Южной и Северной Америки тоже заставляют обеспокоиться.

В качестве стран, где уровень антибиотиков в реках превышает все допустимые нормы, ученые выделили Бангладеш, Кению, Гану, Пакистан и Нигерию.