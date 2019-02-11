Ползучий апокалипсис: Земля замедляет скорость вращения, подобно Венере

Сегодня, 06:09 \\ Наука

Исследование показало, что Землю ждет замедление и разогревание до «адских» температур.

Венера является одним из самых непригодных для жизни космических объектов в Солнечной системе. Температура на её поверхности может достигать 460 градусов Цельсия. Более того, атмосферное давление там выше земного в 90 раз, что делает абсолютно невозможным проживание на этой планете живых особей.

Международная группа ученых при поддержки NASA провела исследование, в котором показала, что такой опасной и недружелюбной Венера была не всегда. Примерно от 10 до 50 миллионов лет назад эта планета могла похвастаться глубокими морями и океанами, а её температура и условия обитания были схожими с нашей планетой. Отличием являлось лишь противоположное направление вращения вокруг своей оси.

Моделирование показало, что с течением времени трение между жидкостью океанов и поверхностью привело к постепенному замедлению вращения. Сейчас мы знаем, что для одного оборота вокруг своей оси Венере требуется 243 дня, когда как Земля тратит на это 24 часа. Такой длинный день на Венере ученые объясняют именно фрикционными процессами, которые постепенно замедлили скорость вращения планеты. Из-за того, что планета не имеет нормального цикла нагрева и охлаждения (день-ночь), Венера и представляет из себя такое ужасное и невероятно горячее место.

Ученые заявляют, что Земля также испытывает замедление от приливных сил трения океанов. Спустя примерно 50 миллиардов лет нашу планету ждут те же симптомы, что и Венеру – замедление, раскаленная поверхность, огромное атмосферное давление. Уже сейчас Земля замедляется примерно на несколько десятков секунд за миллион лет. Ученые считают, что еще пару сотен миллионов лет назад (маленькое значение в масштабах вселенной), наша планета имела день длиной порядка 15-ти часов. Стоит лишь надеяться, что такой ползучий апокалипсис мы не застанем. К тому времени могут обнаружиться другие пригодные для проживания места, на которые мы сможем благополучно переселиться.

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Автор - Андрей Доброверов
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