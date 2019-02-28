Учёные выяснили влияние марихуаны на детский мозг

Сегодня, 03:45 \\ Наука

В стране, где было легализовано потребление данного растения, статистика гласит о том, что каждый пятый канадец подросткового возраста курит психоактивное средство.

Распространение (сбыт), хранение и употребление марихуаны в Российской Федерации является незаконным

Так как в Канаде употребление марихуаны разрешено на законодательном уровне – учёные заинтересованы процессом влияния компонентов, содержащихся в этих сигаретах на здоровье, психику и мозговую деятельность несовершеннолетнего.

Сотрудники Монреальского университета провели масштабное исследование, в котором приняли участи около четырёх тысяч учащихся седьмого класса. На протяжении четырёх лет школьников проверяли на следы потребления конопли и алкоголя, а также отслеживали функции мозговой деятельности, связанные с запоминанием, анализом и восприятием информации и оценивали это с помощью электронных тестов.

Учёные сообщают, что в возрасте 13-ти лет организм ребёнка устанавливает регуляторную связь между областями коры головного мозга высокого порядка с областями, которые отвечают за эмоции. Именно поэтому, в этом возрасте подростки становятся крайне уязвимыми к наркотикам и нарушениям в развитии.

Исследование показало, что потребление психоактивных веществ напрямую связано с низким психическим функционированием, порождающих нарушения памяти и низкий самоконтроль ребёнка. При употреблении алкоголя подростками, учёные не нашли связь с нарушениями психических функций. А это значит, что конопля способна имеет более плачевные последствия.

Также недавно было установлено то, что потребление марихуаны, в большей степени, влияет на функции памяти и психики мужского пола.

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Автор - Анастасия Васильева
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