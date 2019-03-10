Камуфляж как у Хищника. Крабы-прорицатели могут менять маскировку

Сегодня, 18:47 \\ Наука

Попав в новые условия краб не только мимикрирует, но и использует ослепляющий камуфляж.

Учёные Экстерского университета (Великобритания) провели новое изучение береговых крабов-прорицателей (Carcinus maenas). Такие ракообразные встречаются во многих частях мира и известны тем, что могут маскироваться. Биологи изучали узоры и окрасы крабов в разных условиях жизни и пришли к выводу, что крабы-прорицатели могут менять маскировку в зависимости от места обитания.

В зависимости от места жительства (скалы, прибережная полоса) кардинально меняется фон, с которым крабам необходимо слиться. Сравнив крабов из шести разных мест Великобритании, специалисты смоделировали то, как они выглядят для других морских обитателей. Ракообразные мимикрируют (подражают) окружающие их иловые ландшафты и «сливаются» с ними. Такой камуфляж как у Хищника, из популярного кинофильма, позволяет воспроизводить узоры и быть незаметным.

Крабы живущие в скалистой местности применяют несколько другой тип обмана. Они создают ослепляющую маскировку, с неравномерными яркими узорами сбивающими и деформирующие фон, подобно камням. Хищники не могут определить контур и не видят краба, ведь неравномерная структура скал раскрывает однородную маскировку.

Данное исследование позволило дать ответ на вопрос внешнего различия крабов одного вида. Следующий эксперимент ученых будет проверять возможность смены иловыми крабами камуфляжа, при их перемещении в скалистую местность.

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Автор - Олег Некрасов
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