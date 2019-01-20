Молния пронзила ракету «Союза». Почему «Роскосмос» экономит на системе громоотвода?

Сегодня, 16:11 \\ Наука

Людям всё равно на благодарность и заявления Дмитрия Рогозина.

27 марта с космодрома Плесецк произошёл старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» совместно с навигационным спутником «Глонасс-М». По словам представителей Минобороны, в 9:23 по МСК, Воздушно-космические силы РФ произвели боевой расчёт и запустили ракету «Союза», которую тут же пронзила молния.

Не смотря на произошедшее, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил в своём Твиттере космодром Плесецк, коллективы РКЦ «Прогресс», НПО имени С. А. Лавочкина и ИСС имени академика М. Ф. Решетнёва за «успешны» запуск. Внизу поста он дописал: «Молния вам не помеха». Подобное заявление вызвало у граждан страны недовольство. Они не могут понять, почему «Роскосмос» экономит на системе громоотвода.

Есть предположение, что в погоне за освоением космоса и внедрением новых технологий, российские учёные напрочь забывают о безопасности экипажа и процессе самого запуска. Как известно, пострадавших в следствие удара молнии нет, а сам запуск ракеты и предстартовые операции проходили в штатном режиме. Наземные средства ВКС РФ взяли «Союз-2.1б» под своё крыло. По предварительным данным старт должен был состояться 13 мая, но был отложен по неизвестным причинам. Пользователи социальных сетей предполагали об усилении безопасности ракеты, однако оно не оправдалось.

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Автор - Юлия Брик
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