Занесли астероиды? В Африке нашли внеземное вещество возрастом 3,3 млрд лет

Сегодня, 15:55 \\ Наука

Такие же молекулы существуют только в космосе, поэтому учёные предполагают, что вещество попало на Землю из-за падения астероидов.

Странное органическое соединение было найдено в Африке международной группой специалистов из Франции и Италии. Эксперты уже провели некоторые анализы. По их данным, внеземное вещество возрастом 3,3 млрд лет содержит в себе хромовые минералы (шпинели), богатые никелем. Они образуются при входе космических объектов в атмосферу Земли.

Исследователи уверены, что это соединение на Землю занесли астероиды. По их словам, в течение многих лет Голубая планета формировалась под жёстким натиском бомбардировок астероидов. Они уверены, что некоторые горные породы были сформированы из космических камней, однако, доказательство этому никогда не находили до этого дня.

Учёные нашли несколько сочетаний. Одно из них напоминает сплав наночастиц никеля, хрома и железа. Подобное характерно для земных горных пород. Но другие соединение больше похоже на фрагменты древних метеоритов с органическими соединениями и представляет собой углеродистые хондриты.

Интересно, что найденное вещество может существовать лишь при невысокой температуре, а для образования хондритов необходим очень сильный нагрев. Эксперты считают, что остатки астероидов просто смешались с вулканическим пеплом и медленно формировались миллиарды лет. Тем не менее, открытие уже считается одним из самых крупных.

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Автор - Альбина Холодная
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