Учёные: изменение арктической фауны влечёт к исчезновению видов

Экологическая трагедия происходит у человечества на глазах с неумолимой скоростью.

Подошла к концу Международная неделя арктической науки, проводимая в Архангельске. На конференции поднимались острые вопросы экологии, затронули и тему арктической фауны.

Как известно, промышленная деятельность человека негативно сказывается на природе и окружающем мире в целом.

Выхлопы от транспорта, выброс промышленных и ядовитых отходов в атмосферу и многое другое – всё это прямым образом влияет на увеличение содержания углекислого газа в воде и воздухе. В свою очередь, это провоцирует таяние арктических льдов, а также повышенное содержание пресной воды в арктических морях и Ледовитом океане.

На сегодняшний день, содержание диоксида углерода морской воде и в атмосфере, является самым аномальным большим показателем за всё время наблюдений арктической экологии.

Также учёные из США дали свою точку зрения на этот счёт. Они подтверждают факт таянья льдов в Арктике и увеличение доли пресных вод в мировом океане. Специалисты подчёркивают тот факт, что океан меняет свой водородный состав за счёт того, что становится менее солёным. Это ведёт к гибели большинства морских обитателей.

Из-за экологической ситуации происходят большие миграции биологических видов. В Арктике чаще стали появляться рыбы, прибывшие из южных морей. Также в связи с таяньем льда, миграции подвержены тюлени и моржи.

Специалистами не исключается и тот факт, что некоторым из видов арктической фауны придётся очень тяжко из-за сложности к адаптации меняющихся условий жизни. Всё это грозит вымиранием.

Напомним, что Арктика является северной областью Земли, которая включает в себя Северный Ледовитый океан и его моря. На территории содержится большое количество неосвоенных энергоресурсов нефти и газа.