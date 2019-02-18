Учёные: изменение арктической фауны влечёт к исчезновению видов

Сегодня, 05:37 \\ Наука

Экологическая трагедия происходит у человечества на глазах с неумолимой скоростью.

Подошла к концу Международная неделя арктической науки, проводимая в Архангельске. На конференции поднимались острые вопросы экологии, затронули и тему арктической фауны.

Как известно, промышленная деятельность человека негативно сказывается на природе и окружающем мире в целом.

Выхлопы от транспорта, выброс промышленных и ядовитых отходов в атмосферу и многое другое – всё это прямым образом влияет на увеличение содержания углекислого газа в воде и воздухе. В свою очередь, это провоцирует таяние арктических льдов, а также повышенное содержание пресной воды в арктических морях и Ледовитом океане.

На сегодняшний день, содержание диоксида углерода морской воде и в атмосфере, является самым аномальным большим показателем за всё время наблюдений арктической экологии.

Также учёные из США дали свою точку зрения на этот счёт. Они подтверждают факт таянья льдов в Арктике и увеличение доли пресных вод в мировом океане. Специалисты подчёркивают тот факт, что океан меняет свой водородный состав за счёт того, что становится менее солёным. Это ведёт к гибели большинства морских обитателей.

Из-за экологической ситуации происходят большие миграции биологических видов. В Арктике чаще стали появляться рыбы, прибывшие из южных морей. Также в связи с таяньем льда, миграции подвержены тюлени и моржи.

Специалистами не исключается и тот факт, что некоторым из видов арктической фауны придётся очень тяжко из-за сложности к адаптации меняющихся условий жизни. Всё это грозит вымиранием.

Напомним, что Арктика является северной областью Земли, которая включает в себя Северный Ледовитый океан и его моря. На территории содержится большое количество неосвоенных энергоресурсов нефти и газа.

Поделиться новостью:
Автор - Анастасия Васильева
Главное за неделю

Эксперт в пух и прах разнёс снимок МКС, сделанный на смартфон

 Пользователь портала «Пикабу» сопоставил технические характеристики смартфона и...

Подшаманил и «аллё»! Эксперт раскрыл секрет «реанимации» смартфона

Не стоит спешить в сервис, если устройство вдруг перестало включаться. Скорее всего,...

Секрет Египта раскрыт: Google посвятил дудл Солнечной ладье Хеопса

Массивное судно можно посетить в Музее солнечной лодки в Гизе, так как Google отмечает 65...

Instagram «удалит» приложение Direct

Отмена данной функции внутри приложения может повлечь за собой часть недовольств со...

Сверхлёгкая и прочная: Создан новый вид жароустойчивой древесины

 Её удалось получить при помощи изучения строения материала и изменения его химических...

Заболеть может каждый! Доктор рассказал, как определить слабоумие на начальной стадии

В случае с деменцией, никакие отговорки больного не должны приниматься во внимание.

Что ожидает владельцев смартфонов Huawei - Мнение

Будущее компании туманно, хоть Google и обещает поддерживать уже выпущенные устройства.

Сверхзвуковой метеорит «нанёс удар» по Австралии с силой ядерной бомбы

Он взорвался на южном побережье, выделив в атмосферу 1600 тонн вещества в тротиловом...

«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит...

ТОП-5 овощей, которые нужно каждому добавить в диету

В их состав входят полезные вещества в правильных пропорциях, позволяя сохранять хорошее...

Эксперты назвали главный признак нехватки витамина С

 Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали главный признак, по...

Учёные создали «робота-кузнечика», способного прыгать на высоту до метра

 Этого 30-сантиметрового робота в дальнейшем будут применять в поисково-спасательных...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ