Единственную в мире панду-альбиноса показали в Сети

Вчера, 22:32 \\ Наука

Удивительное животное удалось снять на камеру в китайском заповеднике «Волонг».

Гималайский хищник привлекает к себе внимание необычным окрасом. Его мех чисто белого цвета, в отличие от сородичей, имеющих чёрные вкрапления. Единственную в мире панду-альбиноса, известную современным биологам, заметили в провинции Сычуань. Она находилась на высоте два километра над уровнем моря. Необычное животное осмотрели специалисты и признали, что оно полно сил и не имеет проблем со здоровьем. Альбиносы встречаются не только среди панд, но и у людей, тигров, попугаев, обезьян и прочих животных.

Ветеринары считают данное явление отклонением от нормы. Альбинизм представляет собой наследственную нехватку пигмента в кожных покровах, радужной оболочке глаз и прочих частях тела. Это отклонение известно с давних пор и в народе, например, таких людей называют «белыми воронами».

Как правило, для животных альбинизм — это скорее проклятие, чем благословение. Окраска зверей, в том числе и панд, зависит от образа жизни и появляется не просто так. Например, зайцы меняют свой цвет зимой, чтобы лучше маскироваться под снег. Альбиносы часто умирают в молодом возрасте, поскольку становятся жертвами своих врагов, которые отлично замечают их на фоне окружающей среды.

Панда относится к отряду хищников, но в реальной жизни чаще всего ест бамбук и прочие растения. За день взрослая особь употребляет до 30 килограммов побегов. Биологи очень удивились, увидев панду-альбиноса в добром здравии. Несмотря на то, что она хищник, белый окрас должен был плохо повлиять на её выживаемость. Панду альбиноса запечатлели на камеру и снимки показали в Сети.

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Автор - Николай Самойлов
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