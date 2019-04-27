Ложные воспоминания: Учёные заставили вспомнить то, чего не было
Учёные заставили мозг вспомнить травму от удара током, который он никогда не получал.
Доктор Рамирес вместе со своими коллегами стали ещё на шаг ближе к пониманию того, как работает память. В ходе эксперимента они внедрили в воспоминания мыши ложные воспоминания - травмирующий опыт. Учёные буквально заставили её вспомнить то, чего не было на самом деле. После пробуждения мозг грызуна проанализировал полученную информацию и стал избегать тех мест клетки, где якобы произошёл удар током.
После этого учёные попытались узнать, можно ли убрать плохие воспоминания. Они помещали мышь в коробку и включали небольшой разряд тока. Процедуру повторяли в течение нескольких дней. После этого мышь поместили к сородичам, однако, некоторое время она демонстрировала спад социальной активности. Тем не менее, исследователи выяснили, что путем подавления положительных или отрицательных эмоций можно убрать негативные воспоминания. Искусственно активируя негативные клетки памяти в верхней части гиппокампа, они могли лишить мышей своих травмирующих чувств.
Автор исследования в настоящий момент работает над тем, чтобы выяснить, можно ли превратить негативную память в позитивную у человека. Если это удастся, то будет большой шаг вперёд, поскольку метод значительно поможет в лечении посттравматических расстройств и многих других психических заболеваний.
Учёные отметили, несмотря на то, что опыт проводился с грызунами, мозг человека в протекании именно этих процессов не сильно отличается. Тем не менее, в дальнейшем эксперты намерены проверить возможность внедрения ложных воспоминаний и в человеческую память.