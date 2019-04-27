Ложные воспоминания: Учёные заставили вспомнить то, чего не было

Сегодня, 05:00 \\ Наука

Учёные заставили мозг вспомнить травму от удара током, который он никогда не получал.

Доктор Рамирес вместе со своими коллегами стали ещё на шаг ближе к пониманию того, как работает память. В ходе эксперимента они внедрили в воспоминания мыши ложные воспоминания - травмирующий опыт. Учёные буквально заставили её вспомнить то, чего не было на самом деле. После пробуждения мозг грызуна проанализировал полученную информацию и стал избегать тех мест клетки, где якобы произошёл удар током.

После этого учёные попытались узнать, можно ли убрать плохие воспоминания. Они помещали мышь в коробку и включали небольшой разряд тока. Процедуру повторяли в течение нескольких дней. После этого мышь поместили к сородичам, однако, некоторое время она демонстрировала спад социальной активности. Тем не менее, исследователи выяснили, что путем подавления положительных или отрицательных эмоций можно убрать негативные воспоминания. Искусственно активируя негативные клетки памяти в верхней части гиппокампа, они могли лишить мышей своих травмирующих чувств.

Автор исследования в настоящий момент работает над тем, чтобы выяснить, можно ли превратить негативную память в позитивную у человека. Если это удастся, то будет большой шаг вперёд, поскольку метод значительно поможет в лечении посттравматических расстройств и многих других психических заболеваний.

Учёные отметили, несмотря на то, что опыт проводился с грызунами, мозг человека в протекании именно этих процессов не сильно отличается. Тем не менее, в дальнейшем эксперты намерены проверить возможность внедрения ложных воспоминаний и в человеческую память.

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Автор - Альбина Холодная
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