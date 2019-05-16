Учёные: обратные модификации вернут помидорам насыщенный вкус

Производители убирают 5000 генов, в числе которых ген вкуса. Учёные работают над новым сортом.

С каждым годом вкусовые качества продуктов становятся всё хуже, что стали замечать потребители. Многие делают акцент на том, что овощи и фрукты стали безвкусными — это результат многочисленных изменений в генах продуктов. Для того, чтобы они стали более выносливыми, а также быстро росли и не болели, была изменена структура. И это не могло не сказаться на вкусовых свойствах.

Теперь же учёные нашли способ изменить данную ситуацию - обратные модификации вернут помидорам насыщенный вкус. Для этого они намерены вернуть хотя бы часть недостающих 5000 генов, которых у фабричных овощей и фруктов в принципе нет. Сейчас они уже работают над новым сортом. Пока неизвестно, какие будут результаты, но если удастся улучшить вкусовые качества, то это станет научным прорывом.

Стоит отметить тот факт, что генной модификацией впервые занялись в 1996. Дело в том, что такие культуры оказываются более дешёвыми в выращивании и помогают производителям больше заработать. Но это может быть опасным, поскольку работа должна быть максимально точной — неправильные изменения могут навредить организму.