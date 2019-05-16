Учёные: обратные модификации вернут помидорам насыщенный вкус

Сегодня, 10:29 \\ Наука

Производители убирают 5000 генов, в числе которых ген вкуса. Учёные работают над новым сортом.

С каждым годом вкусовые качества продуктов становятся всё хуже, что стали замечать потребители. Многие делают акцент на том, что овощи и фрукты стали безвкусными — это результат многочисленных изменений в генах продуктов. Для того, чтобы они стали более выносливыми, а также быстро росли и не болели, была изменена структура. И это не могло не сказаться на вкусовых свойствах.

Теперь же учёные нашли способ изменить данную ситуацию - обратные модификации вернут помидорам насыщенный вкус. Для этого они намерены вернуть хотя бы часть недостающих 5000 генов, которых у фабричных овощей и фруктов в принципе нет. Сейчас они уже работают над новым сортом. Пока неизвестно, какие будут результаты, но если удастся улучшить вкусовые качества, то это станет научным прорывом.

Стоит отметить тот факт, что генной модификацией впервые занялись в 1996. Дело в том, что такие культуры оказываются более дешёвыми в выращивании и помогают производителям больше заработать. Но это может быть опасным, поскольку работа должна быть максимально точной — неправильные изменения могут навредить организму.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Мелешенский
Главное за неделю

Эксперт в пух и прах разнёс снимок МКС, сделанный на смартфон

 Пользователь портала «Пикабу» сопоставил технические характеристики смартфона и...

Учёные раскрыли тайну Бермудского треугольника

Образование вулканов атлантического архипелага до сих пор имеет много загадок и будоражит...

Instagram «удалит» приложение Direct

Отмена данной функции внутри приложения может повлечь за собой часть недовольств со...

Рогозин анонсировал «колонизацию» Луны россиянами в 2030 году

Глава «Роскосмоса» на лекции в МГУ, 23 мая, обнародовал планы на 2029-2030 гг. Ключевыми...

Сверхлёгкая и прочная: Создан новый вид жароустойчивой древесины

 Её удалось получить при помощи изучения строения материала и изменения его химических...

Что ожидает владельцев смартфонов Huawei - Мнение

Будущее компании туманно, хоть Google и обещает поддерживать уже выпущенные устройства.

«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит...

Браузер Firefox 67 станет на 80% быстрее

Обновленное ядро позволит ускорить загрузку страниц, а «умный» режим может выборочно...

Учёные создали «робота-кузнечика», способного прыгать на высоту до метра

 Этого 30-сантиметрового робота в дальнейшем будут применять в поисково-спасательных...

После еды нельзя! Названы распространённые ошибки после приёма пищи

Ни в коем случае нельзя ослаблять ремень на талии и выходить покурить, поскольку эти...

Эксперты назвали главный признак нехватки витамина С

 Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали главный признак, по...

Ученый пояснил, почему в космосе запрещено употреблять алкоголь

Также запрещены газированные напитки, сообщает РИА Новости.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ