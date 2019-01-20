Ровесники динозавров: Учёные раскрыли происхождение клопов

Ранее считалось, что первые клопы возникли чуть ли не на спинах первых летучих мышей около 60 миллионов лет назад.

По данным новой науки, постельные клопы впервые возникли более 100 миллионов лет назад. Это означает, что насекомые являются ровесниками таких ископаемых как тираннозавр рекс и другие динозавры, дышав с ними одним воздухом мелового периода. Новое исследование утверждает, что летучие мыши, которые первоначально появились 50-60 миллионов лет назад, на самом деле не были первыми животными, которые были носителями клопов, как считалось ранее. Оказывается, клопы предшествуют летучим мышам примерно на 50 миллионов лет. Это основано на обширном анализе современной ДНК клопов, взятой из 34 видов по всему миру.

Создав генеалогическое дерево постельных клопов - молекулярную филогению - и проанализировав скорость изменения генов насекомого, ученые определили, что существа могли существовать до 115 миллионов лет. Древние следы окаменелостей подтверждают доказательства ДНК и прпозволяют утверждать, что эти распространенные паразиты существовали на протяжении многих миллионов лет больше, чем мы первоначально предполагали. По словам исследователей, вряд ли динозавры были носителями постельных клопов - постельные клопы и подобные им насекомые, как правило, паразитируют на животных, у которых есть более-менее постоянный дом, например гнёзда птиц или летучих мышей (или кровать человека).

Хотя первый носитель постельного клопа пока остается загадкой, исследователи надеются, что этот новый генетический анализ может выявить некоторые биологические недостатки у существ, что даст экспертам возможность контролировать распространение постельных клопов, других похожих насекомых и распространяющихся болезней вместе с ними.