Ровесники динозавров: Учёные раскрыли происхождение клопов

Вчера, 22:01 \\ Наука

Ранее считалось, что первые клопы возникли чуть ли не на спинах первых летучих мышей около 60 миллионов лет назад.

По данным новой науки, постельные клопы впервые возникли более 100 миллионов лет назад. Это означает, что насекомые являются ровесниками таких ископаемых как тираннозавр рекс и другие динозавры, дышав с ними одним воздухом мелового периода. Новое исследование утверждает, что летучие мыши, которые первоначально появились 50-60 миллионов лет назад, на самом деле не были первыми животными, которые были носителями клопов, как считалось ранее. Оказывается, клопы предшествуют летучим мышам примерно на 50 миллионов лет. Это основано на обширном анализе современной ДНК клопов, взятой из 34 видов по всему миру.

Создав генеалогическое дерево постельных клопов - молекулярную филогению - и проанализировав скорость изменения генов насекомого, ученые определили, что существа могли существовать до 115 миллионов лет. Древние следы окаменелостей подтверждают доказательства ДНК и прпозволяют утверждать, что эти распространенные паразиты существовали на протяжении многих миллионов лет больше, чем мы первоначально предполагали. По словам исследователей, вряд ли динозавры были носителями постельных клопов - постельные клопы и подобные им насекомые, как правило, паразитируют на животных, у которых есть более-менее постоянный дом, например гнёзда птиц или летучих мышей (или кровать человека).

Хотя первый носитель постельного клопа пока остается загадкой, исследователи надеются, что этот новый генетический анализ может выявить некоторые биологические недостатки у существ, что даст экспертам возможность контролировать распространение постельных клопов, других похожих насекомых и распространяющихся болезней вместе с ними.

Поделиться новостью:
Автор - Василий Жожев
Главное за неделю

Эксперт в пух и прах разнёс снимок МКС, сделанный на смартфон

 Пользователь портала «Пикабу» сопоставил технические характеристики смартфона и...

Учёные раскрыли тайну Бермудского треугольника

Образование вулканов атлантического архипелага до сих пор имеет много загадок и будоражит...

Instagram «удалит» приложение Direct

Отмена данной функции внутри приложения может повлечь за собой часть недовольств со...

Рогозин анонсировал «колонизацию» Луны россиянами в 2030 году

Глава «Роскосмоса» на лекции в МГУ, 23 мая, обнародовал планы на 2029-2030 гг. Ключевыми...

Сверхлёгкая и прочная: Создан новый вид жароустойчивой древесины

 Её удалось получить при помощи изучения строения материала и изменения его химических...

Что ожидает владельцев смартфонов Huawei - Мнение

Будущее компании туманно, хоть Google и обещает поддерживать уже выпущенные устройства.

«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит...

Браузер Firefox 67 станет на 80% быстрее

Обновленное ядро позволит ускорить загрузку страниц, а «умный» режим может выборочно...

Учёные создали «робота-кузнечика», способного прыгать на высоту до метра

 Этого 30-сантиметрового робота в дальнейшем будут применять в поисково-спасательных...

Гуляйте: Ученые раскрыли секрет долголетия

Ежедневные прогулки оказывают влияние на продолжительность жизни, убеждены британские...

После еды нельзя! Названы распространённые ошибки после приёма пищи

Ни в коем случае нельзя ослаблять ремень на талии и выходить покурить, поскольку эти...

Ученый пояснил, почему в космосе запрещено употреблять алкоголь

Также запрещены газированные напитки, сообщает РИА Новости.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ