Он взорвался на южном побережье, выделив в атмосферу 1600 тонн вещества в тротиловом эквиваленте.

Свидетельства впечатляющего события появились в социальных сетях в виде фотографий. Пользователи активно обсуждают случившееся. 21 марта сверхзвуковой метеорит «нанёс удар» по Австралии с силой ядерной бомбы, при этом местные жители слышали громкий звук, напоминающий гудение мощного двигателя. В небе над материком увидели огненный шар, он разрастался прямо на глазах, а потом разорвался. Профессор Университета Кертин по имени Фил Блэнд прокомментировал происшествие.

Учёный заявил, что австралийцам повезло, поскольку сверхзвуковой метеорит разорвался слишком высоко. Произойди это пониже, избежать трагических событий бы не удалось. Взрыв прозвучал на высоте 31,5 километров и не нанёс никакого ущерба.

Предполагается, что над Австралией пролетел метеорит размером с небольшую машину. В случае падения на землю он мог убить людей. Однако на этот раз обошлось без смертей. Напомним, в 2013 году в Челябинске обрушился метеорит и поранил более 1000 человек. Его ширина составляла порядка 20 метров.

